Метростроевцы снова отказались работать бесплатно. Им выплатили зарплату за июль, но это не помогло

Около 30 – 35 рабочих ЗАО «Управление №10 Метростроя» 24 сентября написали отказ от выполнения работ, поскольку им не платили зарплату с середины июля. Спустя 3 – 4 часа рабочим пришли деньги за июль. Об этом «Фонтанке» рассказали метростроевцы.

«Очень много было обещаний, и все оказались пустыми. Сейчас уже даже обещать что-то перестали. В итоге отказываться от выхода на работу по 142-й статье Трудового кодекса РФ сегодня пришли 30 – 35 человек. Это примерно четверть от нашего коллектива. Спустя несколько часов после того, как мы устроили забастовку, пришла оставшаяся половина зарплаты за июль. Ждем оплаты нашего труда за август – сентябрь, до этого момента выходить на работу, скорее всего, не будем. Сейчас частично остановится работа на шахте перегона между «Приморской» и «Новокрестовской», а также на новой площадке станции метро «Боровая». В прокуратуру сами не обращались, но это сделали жены нескольких ребят. Если я не ошибаюсь, то была проверка, по результатам которой компанию оштрафовали на 29 тысяч рублей. Людям детей кормить нечем, пока руководители разъезжают на дорогих авто и ведут шикарный образ жизни. Пока жду денег, наверное, грузчиком буду подрабатывать», – рассказал один из бастующих метростроевцев.

В «Метрострое» сообщили, что 24 сентября закрыли свои обязательства за июль перед всеми рабочими, а не только из 10-го управления. В компании также выразили уверенность, что в ближайшее время все сотрудники вернутся на свои места. Назвать точную дату выплат оставшейся части зарплаты в компании затруднились, но пообещали рассчитаться с метростроителями сразу после того, как Управление № 10 решит все вопросы с налоговой инспекцией.

Единственными, кто остался без зарплаты, по-прежнему остаются рабочие из ЗАО «СМУ-11 Метрострой». По данным трудовой инспекции, на 1 сентября долг перед 448 сотрудниками составляет 60,8 млн рублей. СМУ-11, задействованное на строительстве станций "Дунайская" и "Театральная", скоро прекратит свое существование. Подрядчик задолжал налоговой инспеции более 1 млрд рублей и сейчас находится в процессе банкротства. Решение о ликвидации пока не принято, но это вопрос времени. В ОАО «Метрострой» пообещали, что не будут увольнять сотрудников и переведут коллектив в состав другого управления.