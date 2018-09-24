Молодой пенсионер в Петербурге отпраздновал день рождения и лишился «Лексуса» за 7 миллионов

Петербургская полиция возбудила уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (статья 158, часть 4, пункт «б», УК РФ).

Как стало известно «Фонтанке», расстроенный автовладелец обратился к правоохранителям вечером 23 сентября. По его словам, в течение 40 минут, с 20:00 до 20:40, у него пропал его автомобиль с парковки торгового комплекса «Континент», что на Байконурской улице в Приморском районе города.

Это совсем новый, 2018 года выпуска, чёрный внедорожник Lexus LX 570. Штатная и дополнительная сигнализации его не спасли. Место угона под обзор видеокамер не попадает.

Заявитель, он же хозяин машины, представился пенсионером, проживающим на Невском проспекте. В одной из публикаций «ДП» его имя упоминалось в списке инвесторов реконструкции чердаков в центре города, в открытых базах данных бизнесменов он значится как директор и учредитель благотворительного фонда по развитию военно-патриотического воспитания молодёжи, а также как учредитель уже ликвидированной строительной компании. Как раз накануне угона ему исполнилось 58 лет.

Ущерб от пропажи «Лексуса» заявитель оценил в 7 миллионов рублей. Автомобиль застрахован по каско.