РЖД пошлют на север. В строительстве северо-восточного обхода Петербургу нужна помощь Москвы

Российские железные дороги намерены спихнуть на Ладожский вокзал последствия растущего грузопотока - это позволит сэкономить и не строить дорогостоящий мост.

Валерий Титиевский/Коммерсантъ

Сегодня все грузы в сторону портов северного побережья Финского залива проходят через Петербург. Количество товарняков растет, говорят в РЖД и, внезапно отказавшись от планов строить обходной путь, предлагают справляться с этим единственному транзитному вокзалу города. Пусть даже ценой снижения пассажирского потока. Смольному идея показалась сомнительной: профильный вице-губернатор Игорь Албин готовит обращение к федеральному правительству, а городской комитет по транспорту прописывает техзадание на предпроектные работы по сооружению обхода.

Северо-восточный железнодорожный обход Петербурга предполагает строительство ветки, предположительно от станции Павлово-на-Неве до Лосево. Оттуда грузовые составы могут доставлять товар в порты северного побережья Финского залива. Это прежде всего российский Высоцк, который в основном специализируется на перевалке угля и нефтепродуктов, и финские порты.

Сегодня грузопоток идет через Петербург – он захватывает станции Заневский Пост, Ржевка и Ручьи и выходит на север в сторону Лосево. На одном из последних заседаний межведомственной рабочей группы по развитию железнодорожного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской области представители РЖД заявили о желании его увеличить. Сначала это негатива не вызвало: железнодорожники предложили список перспективных проектов, в котором транзит в сторону портов северного побережья Финского залива расписали весьма дипломатично:

– «Строительство северо-восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга на участке Манушкино – Токсово»;

– «Комплекс мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры на участке Павлово-на-Неве – Заневский Пост – Ржевка – Ручьи – Лосево»;

– «Строительство второго мостового перехода через Неву на перегоне Павлово-на-Неве – Манушкино».

Сначала обсуждалась разработка предпроектной документации по первому и третьему пунктам, потом железнодорожники съездили в Москву и дали понять: в верховной ставке РЖД предпочитают пункт №2. То есть реконструкцию нынешнего маршрута, что планам Смольного категорически не соответствует. Потому что любая реконструкция сулит увеличение грузопотока через город, а городу это совершенно ни к чему. Сегодняшний тренд направлен на вывод за его пределы промышленных и инфраструктурных объектов.

Действующий маршрут грузовых поездов в сторону северных портов Финского залива через Ржевку и Ручьи захватывает Ладожский вокзал. Увеличение нагрузки означает сокращение пассажирских перевозок, и это в Петербурге никому не может нравиться. Конфиденциальный источник в Октябрьской железной дороге рассказал «Фонтанке», что в комитете по транспорту предложили его коллегам повременить с принятием окончательного решения: мол, давайте сделаем предпроект, определим, где именно может проходить северо-восточный обход, какие деньги для его строительства потребуются, сравним с предполагаемыми затратами на реконструкцию нынешней инфраструктуры, – а там видно будет.

Но железнодорожники качают головами: самый гениальный предпроект не позволит новой железнодорожной ветке перепрыгнуть через Неву – новый мост придется строить по-всякому, потому что расположенный на перегоне Павлово-на-Неве – Манушкино с увеличением грузопотока не справится. Реконструкция петербургской части сегодняшнего маршрута окажется наверняка дешевле – и уж, во всяком случае, быстрее.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин понял, что пора жаловаться в Кремль.

Лучше один, чем три

Петербургские чиновники предложили ответный дипломатический ход: заменить три пункта, которые теперь кажутся им лукавыми, на один с более «глобальной» формулировкой: «Строительство северо-восточного железнодорожного обхода Санкт-Петербурга в целях пропуска транзитного грузового движения в адрес морских портов северного побережья Финского залива и государственной границы Российской Федерации».

В Смольном полагают, что такой заход поспособствует признанию оптимальным такого маршрута северо-восточного обхода, который окажется вне зоны городской застройки. Как рассказали «Фонтанке» в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, именно об этом глава комитета по транспорту Александр Головин написал вице-губернатору Игорю Албину. В комитете по транспорту готовят техническое задание для соответствующих предпроектных работ: ведомству предложили обратиться в Дирекцию – мол, там могут сделать эту работу. Смольный обратился с формулировкой «за счет сэкономленных в 2018 году средств», но глава Дирекции Кирилл Поляков предсказуемо парировал: в 2018 году ему сэкономить средства не удалось.

Дирекция предложила комитету по транспорту подготовить ТЗ, чтобы попробовать изыскать деньги на разработку предпроекта в 2019 году. Новый год стремительно приближается, поэтому в комитете взялись за работу в режиме аврала.

Дирекция по развитию транспортной системы учреждена правительствами Петербурга, Ленобласти и российским Минтрансом. В последнее время она выступает заказчиком нескольких мелких проектов (ТЭО трамвайной линии в Кудрово за 11 миллионов рублей или проект строительства велодорожек за 34 миллиона рублей), поэтому ничего большего, чем разработка предпроектной документации, никто от нее не ждет. При самом удачном развитии событий по северо-восточному обходу она будет готова к концу 2019 года – после чего все заинтересованные стороны вновь окажутся перед необходимостью искать деньги.

И никто не сможет помешать «Российским железным дорогам» начать, тем временем, реконструкцию петербургской части этого транзитного маршрута. Кроме, наверное, правительства России – не случайно Игорь Албин потребовал от председателей комитетов по транспорту и транспортно-транзитной политике Александра Головина и Сергея Харлашкина подготовить проект обращения губернатора Петербурга в адрес правительства РФ «с приложением необходимых информационных материалов» к 24 сентября 2018 года.

Предполагается, что стремление железнодорожников заработать на увеличении грузопотоков в порты северного побережья Финского залива за счет Петербурга обуздает петербуржец премьер-министр.

Лев Годованник,

«Фонтанка.ру»