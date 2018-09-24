«Скандал». Как Первый канал рассказал о «грубейших нарушениях» на выборах в Приморье

Главный телеканал страны в прайм-тайм жестко раскритиковал выборы в Приморском крае, а бессменная ведущая итоговой программы «Воскресное время» Екатерина Андреева констатировала «грубейшие нарушения».

Сюжет о выборах в регионе Первый канал анонсировал как «скандал» и показал его в блоке про второй тур губернаторских выборов в России в середине часовой программы. Закадровый голос начинает с того, что ситуация в Приморье вызвала «постприморский избирательный эффект». Автор констатирует серьезные нарушения во время процесса волеизъявления граждан, прибегнув даже к демонстрации роликов с YouTube о пожарных учениях, которые начались во время подсчета голосов. Итоги выборов, как известно, отменили, а глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в эфире резюмировала: «Для нарушителей есть статья».

В сюжете главного российского телеканала прошлись и по кандидатам, которые выбились во второй тур. Про представителя от «Единой России» и действующего врио губернатора Андрея Тарасенко сказали, что он не смог удержать свое преимущество и прояснить жителям пользу от масштабных строек. Про его соперника от КПРФ Андрея Ищенко отметили, что он коммунист-бизнесмен, и это у Коммунистической партии сейчас «в тренде», видимо, намекая на экс-кандидата в президенты Павла Грудинина.

«Пришлось в местном секонд-хенде купить франшизу под названием КПРФ», – так описал путь к власти Ищенко приглашенный эксперт Алексей Чадаев из Института развития парламентаризма.

Далее идет видео от 18 сентября: президент Владимир Путин встречается с главами регионов и заявляет о том, что конкуренция идей – норма в большой политике, а кадровые изменения – неизбежны.

Заканчивается сюжет цитатой Эллы Памфиловой о том, что выборы в регионах теперь будут проходить «под контролем с пристрастием».