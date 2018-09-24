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Власть
24.09.2018 14:30
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«Скандал». Как Первый канал рассказал о «грубейших нарушениях» на выборах в Приморье

Главный телеканал страны в прайм-тайм жестко раскритиковал выборы в Приморском крае, а бессменная ведущая итоговой программы «Воскресное время» Екатерина Андреева констатировала «грубейшие нарушения».

Сюжет о выборах в регионе Первый канал анонсировал как «скандал» и показал его в блоке про второй тур губернаторских выборов в России в середине часовой программы. Закадровый голос начинает с того, что ситуация в Приморье вызвала «постприморский избирательный эффект». Автор констатирует серьезные нарушения во время процесса волеизъявления граждан, прибегнув даже к демонстрации роликов с YouTube о пожарных учениях, которые начались во время подсчета голосов. Итоги выборов, как известно,  отменили, а глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова в эфире резюмировала: «Для нарушителей есть статья».

В сюжете главного российского телеканала прошлись и по кандидатам, которые выбились во второй тур. Про представителя от «Единой России» и действующего врио губернатора Андрея Тарасенко сказали, что он не смог удержать свое преимущество и прояснить жителям пользу от масштабных строек. Про его соперника от КПРФ Андрея Ищенко отметили, что он коммунист-бизнесмен, и это у Коммунистической партии сейчас «в тренде», видимо, намекая на экс-кандидата в президенты Павла Грудинина. 

«Пришлось в местном секонд-хенде купить франшизу под названием КПРФ», – так описал путь к власти Ищенко приглашенный эксперт Алексей Чадаев из Института развития парламентаризма. 

Далее идет видео от 18 сентября: президент Владимир Путин встречается с главами регионов и заявляет о том, что конкуренция идей – норма в большой политике, а кадровые изменения – неизбежны. 

Заканчивается сюжет цитатой Эллы Памфиловой о том, что выборы в регионах теперь будут проходить «под контролем с пристрастием».

Справка:

Напомним, во втором туре губернаторских выборов в Приморье кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов избирателей, а его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко - 49,6%. При этом Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов, однако при обработке 99% бюллетеней единоросс вырвался вперед. Одновременно результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы». 18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены, а вслед за ними - и результаты выборов. При этом такое решение не приветствовал не только оппозиционер, но и представитель партии власти. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил. Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия.

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