Жители Васильевского острова вступили в бой с бульдозером, уничтожающим деревья в устье реки Смоленки

Жители Васильевского острова пытаются остановить вырубку деревьев в устье реки Смоленки в Петербурге. Они заблокировали проезд бульдозеру застройщика, который возводит на участке инвест-отель Korabli, и вызвали полицию.

24 сентября неравнодушные жители Васильевского острова попытались остановить вырубку деревьев в береговой зоне Смоленки. Они пришли на участок, где работал бульдозер, и заблокировали ему проезд, встав в цепочку и образовав «живой щит». Также пикетирующие вызвали сотрудников правоохранительных органов. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Как сообщают активисты, прибывшие на вырубку рабочие отказались продемонстрировать жителям острова порубочный билет (документ, дающий право на вырубку деревьев и кустарников).

Представитель застройщика, по словам одного из протестующих, сказал, что им никаких документов показывать не обязан. Однако после приезда полиции он все-таки предоставил разрешение. При этом активистов насторожило, что разрешение на вырубку датировано 2017 годом, тогда как разрешение на строительство застройщик получил летом 2018-го.

Возведением инвест-отеля Korabli занимается компания MASTER DEVELOPMENT. Жители ВО изначально были против этой стройки. По мнению активистов, застройщиком декларировалось строительство гостиниц массового сегмента, а на деле он построит в прибрежной зоне Смоленки апартаменты. Местные жители, в свою очередь, хотели бы видеть в устье Смоленки живописный парк. В Интернете даже запущена петиция «Отмените строительство гостиниц в устье Смоленки, сохраните Морской Фасад Петербурга», которую на данный момент подписали уже почти 4,5 тысячи человек.

На заборе рядом с будущей стройплощадкой жители оставили надписи «Нет – отелям, да – паркам, надоело жить в стройке и уборке!». Также неравнодушные жители собираются выйти на митинг «За парк на Смоленке» 30 сентября.

Напомним, на прошлой неделе жители Василеостровского района подали иск к петербургскому Госстройнадзору о признании незаконными разрешений на строительство гостиниц по адресам: ул. Кораблестроителей, участки 1 и 2. Также иск содержит требование обязать службу издать приказ о прекращении действия разрешений.