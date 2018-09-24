Под Гатчиной трассу А-120 закроют до 2020 года

В связи с реконструкцией трассы Санкт-Петербург – Псков на год с лишним усложняется схема движения в районе объездной дороги вокруг Гатчины.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 25 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года будет перекрыто движение по дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора) на участке с 65-го по 66-й километр, то есть в месте пересечения с трассой Р-23 «Псков» (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь).

Цитируем инструкцию для объезда от дорожников: «При движении из н.п. Большая Ижора в сторону г. Кировск автомобилисты, едущие по автодороге А-120, должны будут свернуть с нее вправо на автодорогу Р-23, развернуться на ней по временному развороту в соответствии со знаками организации дорожного движения и, проехав по существующему обходу г. Гатчина, свернуть на Вырицкое шоссе (41К-100 Гатчина – Куровицы), а затем вернуться по нему на дорогу А-120. При движении в сторону Большой Ижоры по автодороге А-120 можно также свернуть на Вырицкое шоссе, далее съехать по развязке на автодорогу Р-23 (обход Гатчины), а с нее – на трассу А-120».

Вероятно, многим будет проще сориентироваться по данной схеме ФКУ Упрдор «Северо-Запад».



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В настоящее время продолжается реконструкция участка автомобильной дороги Р-23, идущего в обход Гатчины. В октябре 2017 года был завершён первый этап, открыто движение по новому участку протяженностью 12,441 километра. Сейчас идут работы по расширению существующего участка трассы протяженностью 10,633 километра – от обхода Гатчины до населённого пункта Большие Колпаны. Работы по реконструкции, согласно условиям госконтракта, должны завершиться в 2020 году.