На бывшем кладбище, где похоронены Трезини и Растрелли, нашли кости. Их перезахоронят перед строительством жилого дома на участке

Обнаруженные на месте бывшего Сампсониевского кладбища в Петербурге антропологические находки будут вывезены для дальнейшего перезахоронения. Об этом журналистам 24 сентября рассказала замдиректора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

Как рассказала замглавы ИИМК РАН, в апреле по заказу собственника земли – ООО «Нейшлотский, 3» – сотрудники института провели разведку.

«Как обычно, при разведках были заложены шурфы, был обнаружен культурный слой, и в том числе исторические захоронения, о чем мы известили КГИОП. КГИОП согласился с нашими выводами и поставил на учет участок, на котором мы проводили работы, как участок культурного слоя с историческими захоронениями», – сказала Соловьева.

На объекте продолжают работать археологи. Отчет институт планирует предоставить заказчику в конце текущего года. Затем ученые продолжат изучать находки, извлеченные из культурного слоя.

По словам начальника археологической экспедиции Романа Филиппенко, на месте раскопок уже сделано более 2500 находок.

«В целом работы еще не окончены. На этом этапе можно говорить, что этот участок активно использовался с середины 19 века. С середины 19-го мы прослеживаем следы фундаментов, часть которых была разобрана даже на камень, следы коммуникаций, такие как деревянные дренажные системы с колодцами. С конца 19 века – начала 20 века (после того, как там построили здание детского сада, оно относится к 30-м годам 20 века) – соответственно, все современные коммуникации. Эти вторжения в культурный слой не могли остаться незамеченными для кладбища, которое здесь существовало. Очень многие погребения носят следы повреждений», – сообщил Филиппенко.

Ученые обнаружили в Нейшлотском переулке изделия из керамики, черного и цветных металлов, всевозможные предметы быта. В основном находки датируются 19 веком. Обнаруженные на месте раскопок монеты и курительные трубки относят к 18 веку.

По итогам работ сотрудники экспедиции извлекут с участка весь культурный слой, оставив на месте работ котлован. Находки будут изучены. Останки с места захоронения смогут забрать в свои коллекции музеи, остальную часть костей перезахоронят.

На прошлой неделе активисты градозащитной «Группы ЭРА» обнаружили, что на территории бывшего детского сада по адресу: Нейшлотский переулок, 3, проводятся археологические работы. Они идут в рамках государственной историко-культурной экспертизы по заказу владельца участка (сейчас там находится здание бывшего детского сада, построенное в 30-х года прошлого века). Единственным собственником земли является ООО «Нейшлотский, 3», которым, в свою очередь, владеет бизнесмен Алексей Ренжин.

В 2018 году КГИОП выдал ООО «Нейшлотский, 3» разрешение на строительство жилого дома высотой 33 метра на месте бывшего детского сада. Интересно, что заказчиком проекта является не собственник земли, а некое ООО «Вертикаль».

В 2011 году владелец участка уже предпринимал попытку застроить участок на Нейшлотском. Собственник пытался согласовать проект строительства 13-этажного дома. Проект разработало ООО «Архитектурная мастерская Цехомского В. В». Однако городские власти отказались дать добро на строительство.