Путин сказал Асаду о поставке С-300

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Сирии Башаром Асадом, лидеры обсудили ситуацию в Сирии, сообщает 24 сентября агентство САНА.

В частности, отмечает агентство, обсуждалась договоренность по Идлибу и ее реализация. Также Путин сообщил о решении России передать Сирии зенитный ракетный комплекс С-300.

Башар Асад вновь выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью пятнадцати российских военнослужащих, находившихся на борту самолета Ил-20, сбитого 17 сентября в Сирии.

Телефонный разговор состоялся по инициативе сирийской стороны.

В понедельник 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.