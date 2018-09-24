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Финляндия
24.09.2018 13:57
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В Финляндии в ходе масштабной спецоперации по делу об отмывании миллионов евро задержали россиянина

Гражданина России задержали в Финляндии по делу об экономических преступлениях, фигурантом которого стала компания Airiston Helmi. Информацию о задержании журналистам подтвердила пресс-секретарь посольства России в Хельсинки Наталья Вежливцева. Его данные не разглашаются. По словам Вежливцевой, дипмиссия готова при необходимости оказать консульское содействие, пишет 24 сентября ТАСС.

Спецоперация с участием более 100 силовиков прошла на юго-западе Финляндии в минувшие выходные. В районе архипелага Турку провели обыски в 17 местах. В Национальном бюро расследований Финляндии заявили, что задержали троих, одного человека после допроса отпустили. Всего в рамках расследования допросили семь человек.

Название компании власти не раскрывают, уточняя лишь, что предприятие зарегистрировано в Финляндии. Компанию подозревают в отмывании нескольких миллионов евро и тяжких налоговых преступлениях. Кроме того, по версии следствия, фирма использовала нелегальную рабочую силу при застройке участков.

По информации финских СМИ, речь идёт о предприятии Airiston Helmi. Из финского реестра следует, что нынешним владельцем значится гражданин Италии. Как пишет Yle, следы собственников фирмы и членов ее правления ведут в Польшу, Эстонию и Италию, однако ранее фирмой руководили люди с русскими именами и фамилиями. С 2007 по 2014 год деятельность Airiston Helmi, судя по финансовым отчетам, была убыточной. При этом в районе архипелага Турку она совершила множество сделок с земельными участками на сумму примерно 9,2 млн евро.

До осени 2016 года фирма принадлежала польской компании, единственным акционером которой является россиянин, который был в Airiston Helmi председателем правления. В Финляндии есть версия, что недвижимость приобреталась в стратегически важном районе рядом с водными путями к морским портам Суоми Турку и Наантали.


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