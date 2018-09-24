Новые работы с закрытием полос начнутся на КАД. Но эти полосы и так уже закрыты

На юге КАД завтра начнутся новые дорожные работы, из-за которых будут закрыты две полосы. Правда, для автомобилистов ничего не изменится – две полосы там закрыты уже сейчас, из-за других работ.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» предупреждает, что на внешнем кольце между Софийской улицей и вантовым мостом, на участке с 82-го по 84-й километр, АО «ВАД» будет устранять колейность с 25 сентября по 10 октября. Для проезда закроют третью и четвёртую полосы, на первой и второй будет введено ограничение скорости до 50 км/час.

Вместе с тем до 10 октября на самом вантовом мосту (83-й километр внешнего кольца) ООО «ЕТС» продолжает круглосуточные работы по замене деформационного шва. В связи с этим закрыты третья и четвёртая полосы, разъяснили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения.

Пробки на этом участке сохраняются уже несколько дней (в частности, «Фонтанка» писала о них 19 сентября) и наблюдаются в настоящий момент.

Самая плотная пробка на КАД сейчас не на севере, между ЗСД и Выборгским шоссе (хотя там тоже едут небыстро), а на северо-востоке внутреннего кольца, от проспекта Культуры до Мурино. Там, перед Пискарёвским проспектом, тот же «ВАД» устраняет колейность. Эта пробка сегодня утром стала крупнейшей в городе – 10,3 километра к 10 часам, от проспекта Энгельса до Пискарёвского.

В целом, по данным «Яндекса», максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром в понедельник составила 7 баллов, что на 2 балла больше, чем обычно. Сейчас в городе стандартные для данного времени суток 3 балла.