Аксёнов про проход кораблей ВМС Украины под Крымским мостом: Печальное зрелище. Плывут два ржавых корыта

Глава Крыма Сергей Аксёнов сравнил военные корабли ВМС Украины с домашней утварью и процитировал Булгакова. Своими впечатлениями от прохода корабля «Донбасс» и буксира «Корец» под арками Крымского моста Аксёнов поделился в Facebook 24 сентября.

«Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным...Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны, плывут два ржавых корыта ВМС Украины», – написал глава Крыма. Свою мысль он продолжил цитатой из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова, резюмировав, что «разруха не в клозетах, а в головах».

Аксёнов также добавил, что разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале Украина запросила у Росморпорта и за лоцманской поддержкой тоже обратилась в российские службы, ожидая в очереди за гражданскими судами.

Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста в Керченском проливе 22 сентября. «Донбасс» и «Корец» отправились для усиления группировки в Азовском море. При проходе под мостом их сопровождали корабли береговой охраны погрануправления ФСБ России по Крыму, которое заявило, что держалось на безопасном расстоянии. ВМС Украины утверждают, что зафиксировали «опасные инциденты», в том числе с участием авиации.