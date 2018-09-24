Госдума рассмотрит новый законопроект о пенсионном законодательстве после 200 правок

Общественное обсуждение пенсионной реформы повлияло на итоговый текст законопроекта, который будет рассмотрен во втором чтении.

Законопроект о пенсионном законодательстве будет вынесен на обсуждение Государственной думы в среду, 26 сентября. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова 24 сентября рассказала ТАСС.

По ее словам, первый вариант законопроекта вызвал "широкое общественное обсуждение".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет.

29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х.

Путин также выступил за введение уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ брать на работу людей предпенсионного возраста. 6 сентября президент внес пакет поправок в Госдуму. 13 сентября нижняя палата парламента одобрила в первом чтении изменения в Уголовный кодекс РФ о штрафах для работодателей.

9 сентября в десятках городов России прошли митинги против пенсионной реформы, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального. В результате были задержаны более тысячи человек, в Петербурге – чуть больше 600.