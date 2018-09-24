В Петербурге организатор «Голодных игр» получил год условно за сломанный позвоночник клиентки

Организатор квеста осужден в Петербурге за травму клиентки. Участница «Голодных игр» сломала позвоночник, упав при разрыве каната.

Как сообщает 24 сентября прокуратура города, на скамье подсудимых оказался предприниматель Аркадий Шульман, организатор квеста «Голодные игры» на Боровой улице. К уголовной ответственности по статье об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ) его привлекли за происшествие, случившееся в апреле текущего года в веревочном парке. Тогда 22-летняя участница игр сорвалась с высоты из-за ветхого каната.

«Девушка упала, ударившись телом о декоративные конструкции квеста и бетонный пол, и получила телесные повреждения в виде переломов позвонков со смещением отломков», – отметили в надзорном органе.

Суд установил, что игры проводили без установки страховочных линий, без разрешения на введение в эксплуатацию объекта. Не было и ежегодных полных проверок оборудования.

Предприниматель признал вину в полном объеме, выразил раскаяние и частично возместил вред здоровью девушки. Он также заверил суд, что работу аттракциона прекратил и не оставляет пострадавшую без поддержки. Суд приговорил организатора квеста к году лишения свободы условно.