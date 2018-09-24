В Петербурге можно взять в аренду резиденции американского и французского генконсульств

Две бывшие резиденции генконсулов сдаются в аренду в Петербурге. Одну занимали дипломаты из США, другую – из Франции. За обе придется платить около полутора миллионов рублей в месяц, оба объявления появились в Интернете 23 сентября.

Бывшее помещение генконсульства США располагается в доме №4 в Гродненском переулке. Месячная аренда здания со статусом объекта культурного наследия обойдется в 1 498 600 рублей. Общая площадь здания 1323 квадратных метра.

МИД распорядился закрыть генконсульство США в конце марта. После этого дипломаты выехали из особняка Н. Н. Ермолинского, построенного в 1888-1889 годах по проекту военного инженера Н. А. Архангельского.

Бывшие апартаменты генконсульства Франции, покинутые в 2014 году по причине переезда на Невский проспект, находятся на набережной Мойки, 15, и выглядят куда скромнее. Четырехэтажное здание площадью 10 769 квадратных метров сдается за 1 471 460 рублей. Отсутствие статуса памятника истории и культуры позволит арендатору приспособить помещение под свои цели.