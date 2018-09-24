Действие школьных и студенческих льгот на проезд в электричках в Петербурге хотят продлить на две недели

Действие школьных и студенческих льгот на проезд в пригородных электропоездах могут продлить. Соответствующий законопроект внес в петербургский парламент депутат от «Единой России» и лидер фракции Александр Тетердинко.

По действующему законодательству учащиеся в Петербурге пользуются льготами на проезд в электричках с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября по 31 декабря включительно. «Очень часто период сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ выходит за пределы 15 июня. Так, например, в 2018 году единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам проводился 18 июня, а по литературе и физике – 20 июня»,- цитирует пресс-служба депутата Тетердинко.

Парламентарий предложил продлить льготный период для школьников и студентов до 30 июня включительно.

«Это позволит учащимся реализовывать свое право на льготный проезд на протяжении всего учебного года, включая период прохождения аттестации», – уверен депутат.

На данный момент школьники и студенты имеют право в период учебного года пользоваться 50-процентной скидкой при поездках в пригород на электричках. Льгота выплачивается за счет регионального бюджета.

Законопроект о продлении льготного периода рассмотрят в рамках ближайшей сессии Законодательного собрания Петербурга.