Setl Group поднялся на 45 пунктов в рейтинге крупнейших компаний от РБК

Setl Group

Холдинг Setl Group улучшил свою позицию в рейтинге 500 крупнейших компаний России, подготовленном РБК. По итогам прошлого года, выручка компании увеличилась на 62% и составила 99,7 млрд руб., а чистая прибыль выросла на 35% до 7,9 млрд, что позволило Setl Group подняться в рейтинге на 45 пунктов.

В 2017 году холдинг ввел в эксплуатацию 27 жилых домов в Петербурге, Ленобласти и Калининградской области. Общая площадь сданных объектов составила 1,22 млн кв. м, что превышает аналогичный показатель 2016 года на 28%. Таким образом, застройщик побил собственный рекорд – в 2016 году Setl Group стал одним из лидеров строительного рынка не только Петербурга и Ленобласти, но и России, сдав около 1 млн кв. м общей площади жилых помещений.

В 2017-м Setl Group вывел на рынок более 878 тыс. кв. м строящегося жилья и коммерческих помещений в проектах различных классов – от комфорта до элиты. Объем продаж жилой недвижимости в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период.

Отметим, что финансовые показатели холдинга были отмечены ведущими рейтинговыми агентствами. В текущем году национальное рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group до BBB+(RU), прогноз «Стабильный», который является максимальным публичным кредитным рейтингом АКРА, присужденным компаниям в секторе «Строительство и недвижимость». А рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг Холдингу Setl Group на уровне «B+». Прогноз изменения рейтинга – «Стабильный». В настоящее время международный рейтинг «В+» – наивысший публичный рейтинг в России от S&P Global Ratings для девелоперских компаний.

Справка о компании Setl City