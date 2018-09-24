Доллар опустился до 66 рублей

Доллар США на Московской бирже к полудню 24 сентября опустился до 66 рублей, впервые с 9 августа.

Курс доллара США составил 66,04 рубля, что на 37,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 77,71 руб., опустившись на 36 копеек.

Как отмечают эксперты, рубль растет к доллару и евро благодаря дорожающей нефти.

Цены на нефть эталонных марок резко растут в ходе торгов в понедельник, Brent поднялась до максимума с ноября 2014 года из-за опасений, что санкции США против Ирана могут привести к дефициту предложения нефти.