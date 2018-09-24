У петербурженки арестовали автомобиль, врачи и полиция не спасли. Всё началось с оскорблений в соцсетях

У 45-летней жительницы Красносельского района Санкт-Петербурга изъяли автомобиль «Шевроле» – она уклонялась от исполнения судебного решения о взыскании компенсации морального вреда, причинённого другой женщине. Об этом 24 сентября сообщает отдел по взаимодействию со СМИ городского УФССП.

Героиня этой новости опубликовала в социальных сетях сведения, порочащие честь и достоинство своей неприятельницы. Та подала в суд и выиграла его. Суд обязал обидчицу выплатить компенсацию морального вреда и удалить из соцсетей спорную информацию. Но она не торопилась.

В итоге в Красносельском районном отделе УФССП были возбуждены два исполнительных производства: об обязании удалить информацию и о взыскании с гражданки компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей в пользу потерпевшей женщины; кроме того, около 16 тысяч рублей составили расходы на нотариальное оформление, плюс госпошлины.

Однако и это не сработало: должница продолжала игнорировать требования исполнительных документов, хотя знала и о решении суда, и о своей задолженности. Тогда в отношении неё приняли принудительные меры, в том числе запрет регистрационных действий в отношении транспортного средства и обращение взыскания на денежные средства в банке.

В итоге должница всё-таки пожаловала в районный отдел УФССП, и вот почему. Она хотела продать свою машину, но в ГИБДД ей отказали из-за запрета, вынесенного судебным приставом. Пока женщина в агрессивной форме требовала предоставить ей основание для применения принудительных мер в отношении её имущества, судебный пристав выяснил, что она приехала в отдел на собственном «Шевроле Крузе». Машину тут же арестовали и изъяли. Уклонистка пыталась помешать проведению исполнительных действий, вызвав на место скорую помощь и полицию, но ей это не помогло.

Автомобиль отправлен на специальную стоянку, и там он будет находиться до полного погашения должницей суммы задолженности либо до реализации в счёт погашения долга, отмечается в сообщении приставов.