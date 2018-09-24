Президент Молдавии Додон вновь снят с должности

Конституционный суд в Кишиневе временно отстранил от занимаемой должности главу республики по запросу депутатов от Демократической партии.

"В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении министра здравоохранения, труда и социальной защиты и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и примет их присягу", – цитирует 24 сентября главу конституционного суда Михая Поалелунжа Sputnik Moldova.

Ранее Додон дважды отказался назначить министров, которых предложил премьер. Согласно законодательству республики, президент может отказать только один раз, поэтому суд постановил передать соответствующие полномочия председателю парламента.

Это не первый раз, когда молдавский президент временно отстраняется от должности. Так, в 2017 году он отказался назначить нового министра обороны Евгений Стурза, а в 2018 не захотел согласовать пять новых министров, из-за чего пришлось вмешаться суду.