КПРФ и ЛДПР договорились о создании коалиционного правительства в трех регионах

В Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае, где оппозиционеры смогли потеснить представителей партии власти, будет создана коалиция из коммунистов и либерал-демократов.

«Провели консультации с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и договорились [о создании коалиционного правительства]», – цитирует 24 сентября лидера КПРФ Геннадия Зюганова издание "Лента.ру".

Он отметил, что сотрудничество коммунистов и представителей ЛДПР началось еще во время предвыборной кампании, когда они поддерживали друг друга.

При этом вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отметил, что в данный момент никаких конкурентных договоренностей нет.

Напомним, что в Хабаровском крае во время второго тура выборов 23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал обошел единоросса Вячеслава Шпорта, во Владимирской области вперед вырвался еще один представитель партии Жириновского – Владимир Сипягин, в Хакасии действующий глава региона Виктор Зимин снял свою кандидатуру перед повторным голосованием, а в первом туре он уступил коммунисту Валентину Коновалову.