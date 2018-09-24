Российский комплекс С-300 будет передан ПВО Сирии

Российский комплекс С-300 будет передан ПВО Сирии, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Телеканал "Россия" только что показал в эфире соответствующее видеообращение главы российского оборонного ведомства.

Шойгу сказал,что комплекс С-300 будет передан сирийским военным в течение двух недель по поручению президента РФ. Эта мера вызвана трагическим инцидентом с российским военным самолетом Ил-20, который был сбит сирийской армией из-за провокации израильских ВВС. Кроме того, командные пункты сирийской ПВО оснастят автоматикой, которая есть только у России, добавил генерал армии.

«Командные пункты сирийских соединений и воинских частей ПВО будут оснащены автоматизированными системами управления, которые поставляются только в российские вооруженные силы. Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное: будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов», — отметил министр.

Россия приостановила поставки таких комплексов в Сирию в 2013 году после просьбы Израиля. «Сегодня ситуация изменилась, не по нашей вине», — добавил он.

Самолет российских ВКС Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии над Средиземным морем 17 сентября. Он возвращался из провинции Латакия на базу Хмеймим в момент, когда израильские ВВС начали наносить удары по территории Сирии. На борту находились 15 человек, все они погибли.