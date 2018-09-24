Юный фанат «Зенита» зарезал приезжего за то, что тот случайно прищемил ему палец

Юный фанат футбольного клуба «Зенит» отметит свое скорое 17-летие за решеткой. Глубокой ночью 22 сентября он в пылу гнева воткнул нож в сердце 39-летнего гостя Северной столицы. Кровавая драма разыгралась на стрелке Васильевского острова.

Как стало известно «Фонтанке», ссора со смертельным исходом произошла на Биржевой площади около 3:30. Любители посмотреть на развод мостов и как следует погулять в выходной никак не хотели разойтись по домам. Среди них оказались 16-летний купчинский подросток, фанат «Зенита», и 39-летний житель Котласа, который приехал в Петербург искать работу. Не в силах стоять, подросток присел на один из пластиковых стульев, брошенных торговцами. Вальяжно развалившись на нем, молодой человек собирался как следует расслабиться, но тут на соседний стул завалился мужчина и случайно защемил палец фанату. Тот не стерпел обиды, завязалась перепалка, в разгар которой юноша достал ножик из кармана и с ювелирной точностью проткнул сердце своему оппоненту.

Раненый мужчина был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти. Благодаря камерам видеонаблюдения, полиция вычислила и задержала нападавшего, который благополучно скрылся с места происшествия в ту злополучную ночь. Ему вменяют умышленное убийство, наказание по этой статье составляет от шести до пятнадцати лет.