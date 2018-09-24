Македонский вызвал Жириновского на допрос на Украину

Повестка на имя лидера ЛДПР появилась на сайте Службы безопасности Украины.

СБУ требует от Владимира Жириновского явиться на допрос 27 сентября, где его собираются допросить в качестве подозреваемого. Повестка российскому политику опубликована в разделе документов на сайте ведомства.

«Повестка о вызове подозреваемого гражданина Российской Федерации Жириновского Владимира Вольфовича <...> Вам необходимо явиться «27» сентября 2018 в «09» часов. «00» мин. в каб. № 716 (г. Киев, ул. Владимирская, 33) к старшему следователю в ОВД 4 отдела 1 управления предварительного расследования Главного следственного управления СБ Украины Македонскому В. П. для вручения уведомления, допроса в качестве подозреваемого, предоставления доступа к материалам досудебного расследования, ознакомления с материалами уголовного производства, получения копии обвинительного акта», – говорится в документе.

Владимир Жириновский пока никак не отреагировал на сообщение СБУ.

Ранее СМИ сообщили, что киевский суд одобрил специальное досудебное расследование в отношении Жириновского за поддержку ДНР и ЛНР.