«Долго и счастливо»: Спасибо вам за помощь

Благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает поддержку пожилым людям, благодарит всех, кто не остался в стороне и помог пенсионерам – за лето была оказана помощь более чем на два миллиона рублей.

Лето для благотворительных организаций, как правило, «мёртвый сезон» – в период отпусков число пожертвований резко снижается, но тех, кому нужна помощь, меньше не становится. Несмотря на сложности, фонду «Долго и счастливо» удалось оказать помощь своим подопечным более чем на два миллиона рублей. Вся помощь была оказана благодаря пожертвованиям петербуржцев.

Это адресная помощь: семь пенсионеров получили необходимые лекарства и технические средства. В частности, слуховые аппараты. Те, которые выдаются за государственный счет, зачастую не решают проблему со слухом, а мощные аппараты пенсионерам просто не по карману. А некоторым пожилым людям бесплатные аппараты не полагаются, поскольку считается, что у них недостаточная для этого потеря слуха. Но для одинокого человека нормальный слух не прихоть, а насущная необходимость. Летом фонд передал комплекты слуховых аппаратов двум петербуженкам.

Также огромной проблемой для пожилых людей является покупка лекарств. Многие препараты не входят в список льготных либо их очень сложно получить по квоте, хотя именно благодаря им пожилые люди чувствую себя намного лучше. За летние месяцы «Долго и счастливо» обеспечил четверых пенсионеров дорогостоящими лекарствами.

Кроме того, одной из подопечных – заслуженному врачу Татьяне Михайловне Киселевой – был передан портативный кислородный концентратор и запас высокоэффективного бронхолитика. Из-за тяжелой хронической обструктивной болезни легких пожилой женщине необходима постоянная кислородная терапия. Дома с этой задачей справляется стационарный концентратор, выданный городом. Портативный прибор решает вопрос с передвижениями вне дома.

В общей сложности адресная помощь была оказана на сумму 1 047 556 рублей.

Также фонд продолжил программы помощи гериатрическим больницам. Для пациентов Городского гериатрического центра были закуплены медицинские расходные материалы, средства гигиены, а также медицинское оборудование на сумму 1 652 081 рубль.

Вместе с благотворительным фондом «Нужна помощь» реализуется программа по сбору средств на современное оборудование для реабилитации пожилых пациентов Городской больницы № 28 («Максимилиановской») – с начала года передано семь физиотерапевтических аппаратов. Также в Максимилиановскую больницу доставлена специальная тележка для мытья тяжелых лежачих больных, обеспечивающая качественный и нетравматичный уход в любое время. За лето больнице была оказана помощь на 352 645 рублей.

А для гериатрических отделений Психиатрической больницы им. П. П. Кащенко переданы пятьдесят прикроватных и надкроватных столиков для кормления самых слабых бабушек и дедушек на сумму 207 000 рублей.

«Мы глубоко признательны волонтерам, друзьям и помощникам за постоянную помощь и поддержку. В середине лета подписчики наших групп в социальных сетях откликнулись на просьбу отделения реабилитации Максимилиановской больницы – там не хватало массажных мячиков, балансировочных сфер и прочего для более эффективной реабилитации пациентов, перенесших инсульт. Буквально за несколько дней все необходимое оборудование было собрано и передано в больницу. А волонтеры фонда активно помогали подопечным с мелким ремонтом по дому, уборками, закупкой продуктов и даже переездом. Нескольким бабушкам мы нашли волонтеров-друзей, готовых приезжать время от времени в гости, сопровождать их на прогулки и просто беседовать по душам», – рассказали в благотворительной организации.

Более подробно о работе «Долго и счастливо», а также как и чем помочь петербургским пенсионерам, можно узнать на сайте благотворительного фонда.