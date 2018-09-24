Мосгорсуд постановил вернуть $2 млн взятки, переданной Улюкаеву
Мосгорсуд на заседании 24 сентября признал законным решение суда первой инстанции о возврате 2 млн долларов, переданных бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в виде взятки. Деньги должны вернуть генералу ФСБ, экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову.
Как сообщает «Коммерсантъ», Феоктистова не было в зале суда. Как и июньское заседание в Замоскворецком суде, сегодняшнее проходило в закрытом режиме.
В ходе процесса защита бывшего министра Улюкаева настаивала на том, что Феоктистов не доказал своих прав на спорные деньги. По информации юристов, владелец $2 млн – бизнесмен Валерий Михайлов. У него экс-сотрудник «Роснефти» их занял.
Справка:
Алексея Улюкаева в декабре 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 130 миллионов рублей по делу о получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии обвинения, экс-министр получил два миллиона долларов за одобрение сделки по приватизации «Башнефти» и общее покровительство в дальнейшем. Улюкаев, в свою очередь, обвинил Сечина в провокации. 12 апреля 2018 года Мосгорсуд разрешил бывшему министру занимать госдолжности, но срок наказания не изменил. Улюкаев отбывает его в колонии строгого режима в Тверской области.