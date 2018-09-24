Петербурженка узнала о смерти мужа из соцсетей. Всего в ДТП на «Коле» погибли трое

Три человека погибли в результате аварии, случившейся утром 24 сентября, около 7 часов, на 63-м километре автодороги «Кола» (Мурманское шоссе) в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной версии, мужчина 1937 года рождения (ему было 80 лет или 81 год) за рулём автомобиля «Хёндэ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим «Хёндэ» – под управлением мужчины 1979 года рождения (38 или 39 лет). Скончались оба водителя и пассажирка второго «Хёндэ», женщина 1985 года рождения (32 или 33 года). По факту ДТП проводится проверка.

«Это было не доезжая посёлка Приладожский км 3 со стороны Волхова», – уточняет Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Гетц» (как пишут в группе, как раз им управлял пожилой водитель) после удара остался на дороге, а серебристый «Солярис» с мужчиной 79-го года рождения выкинуло в кусты.

«Проезжал мимо в 7:30 утра. Зрелище жуткое там было! Вторую машину видно не было, на обочине накрытые лежали двое», – рассказывает Роман.

Особенно страшно читать комментарии одной из участниц группы (орфография и пунктуация сохранены, указано время публикации):

10:44: «Пожалуйста скажите какая машина, мой муж с родственницей должен был приехать, но до сих пор нет, мобильные не доступны...((((((»

10:46: «Да соорярис наш...... Господи....(»

10:49: «1979 года, это муж.... ...».

11:12: «Это мой муж с сестрой погибли.......»

Многие участники группы выражают женщине соболезнования и предлагают помощь. Судя по странице «ВКонтакте», у неё двое детей.