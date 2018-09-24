В Израиле создают «маршрутки» будущего

В городе Нетания в центральной части Израиля тестируется проект магнитоплана, который будет перевозить пассажиров на высоте 7-этажного здания. Об этом сообщается на сайте компании skyTrain.

«Маршрутное такси» будущего будет представлять собой небольшие капсулы, предназначенные для 2-4 человек. Новый городской транспорт располагается на высоте 25 метров, а поднимать пассажиров на посадку будут специальные лифты. Затем капсулы начнут перемещаться по выделенным линиям при помощи экологически чистого магнитного двигателя.

Особенностью новинки станет то, что капсулы смогут двигаться на скорости до 300 км в час при полном отсутствии пробок. Еще одной особенностью станет существенно меньшая стоимость эксплуатации такого инновационного вида транспорта.

Проект, который был представлен в начале сентября, начнут тестировать на участке от одного из районов Нетании до городского вокзала. На строительство первой линии потребуется 6 миллионов долларов.