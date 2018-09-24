Петербурженка обвинила своего швейцарского мужа в насилии над годовалой дочерью

Петербурженка пожаловалась на своего бывшего мужа в полицию. Она считает, что экс-супруг совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к годовалой дочери.

Как стало известно «Фонтанке», 41-летняя петербурженка 23 сентября написала заявление на своего бывшего мужа, гражданина Швейцарии. По ее мнению, он совращал их дочку 2014 года рождения в своем доме в Женеве в период времени с 2015 по 2016 год. Почему женщина решила именно сейчас обратиться в полицию и какие цели она преследует, неизвестно.

С 2013 года в Швейцарии, помимо уголовного срока, педофилы получают пожизненный запрет на любую связь с жертвой, будь то встреча или телефонный звонок.