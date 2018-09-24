Глава WADA объяснил, зачем нужно восстановить в правах Российское антидопинговое агентство

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди 24 сентября опубликовал открытое письмо, в котором объяснил решение исполкома организации о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Постоянно контролируемый процесс в России — это лучший способ убедить спортсменов в России и других странах в том, что чистый спорт превалирует в мире. <...> Теперь Россия должна выполнить свои официальные обязательства», — цитирует Риди издание Around the Rings.

Глава WADA также подчеркнул, что 29 из 31 пункта дорожной карты по восстановлению антидопингового агентства в России уже были достигнуты. «Российское агентство соответствовало тем же стандартам, которые ожидают от всех остальных», – заявил Риди.

20 сентября исполнительный комитет WADA объявил о восстановлении РУСАДА в правах, которых оно было лишено в 2015 году. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Это решение поддержал и бывший директор агентства Ричард Паунд, который был одним из соавторов доклада о допинге в российском спорте. Против выступил американский пловец Майкл Фелпс, посчитавший, что своим поведением WADA отказывается брать на себя ответственность за происходящее.