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Общество
24.09.2018 10:11
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«Коммерсантъ»: Россия может перебросить комплексы С-300 в Сирию. Это станет ответом на крушение самолёта

Россия может начать поставки зенитных комплексов С-300 в Сирию в качестве ответной меры после крушения Ил-20. Об этом 24 сентября сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По данным издания, управлять установками будут российские офицеры. По словам источника, появление С-300 в Сирии станет доводом для Израиля отказаться от авиаударов по территории страны, поскольку воздушное пространство будет эффективно закрыто.

Президент России Владимир Путин пообещал ответные меры, которые «заметят все», после того, как 17 сентября сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20. Вину за инцидент Минобороны РФ возлагает на Израиль, чьи истребители проводили операцию в Латакии. По мнению военных, боевые машины спрятались за Ил-20 и спровоцировали армию Сирии нанести удар. Израиль отрицает ответственность в крушении самолета, заявляя, что истребители в этот момент уже находились на своей территории. Также в израильском минобороны добавили, что угрозу в регионе представляет использование продвинутых вооружений «безответственными подразделениями».

В июле этого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о возможных поставках С-300 правительству Сирии и при этом напомнил, что ранее эту возможность исключали по просьбе западных партнеров, в том числе Израиля.

Справка:

Самолет-разведчик Ил-20 ВКС РФ был сбит над Средиземным морем 17 сентября ракетой комплекса ПВО Сирии С-200. Погибли 15 россиян. В это время четыре израильских истребителя F-16 наносили удары по объектам в Латакии. Минобороны РФ обвинило в случившемся Тель-Авив, заявив, что израильтяне прикрывались российским самолетом. 20 сентября в Москву прилетела израильская делегация во главе с командующим ВВС страны Амикамом Норкиным. Израильская сторона уже заявила, что не намерена прекращать удары по Сирии, но пообещала улучшить координацию с РФ.

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