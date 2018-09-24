WSJ: Российская дешевая пшеница хлынула на американский рынок. Местные фермеры начали паниковать

Американских фермеров тревожит увеличение российского экспорта пшеницы. Газета The Wall Street Journal сообщает, что Россия «впервые с царских времен выбилась в лидеры» по экспорту этой зерновой культуры.

По информации газеты, Россия за прошедший сельскохозяйственный год экспортировала более 40 миллионов тонн зерна — примерно на половину больше, чем в прошлом году, достигнув самого высокого уровня для любой страны за последнюю четверть века. При этом Россия в 2016 году опередила США, заняв первое место по объемам экспорта пшеницы, повторив рекорд в 2018 году.

WSJ отмечает, что «Россия начала возрождение» во время, когда в США наблюдается самая крупная с 1980-х годов волна разорения фермерских хозяйств. Также глобальное перепроизводство зерна привело к снижению цен примерно наполовину в 2012 году, что затруднило получение прибыли в долларах.