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Общество
24.09.2018 09:26
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Сдающим жилье в аренду россиянам предложат стать самозанятыми и платить 4 процента налогов

Сдающим жилье в аренду россиянам предложили выйти из тени и снизить ставку по налогам. Такая норма предусмотрена в законопроекте о системе налогообложения самозанятых граждан, который был внесен в парламент, пишет 24 сентября газета «Ведомости».

Для работающих на себя россиян появится специальное приложение, аналогичное кассе. Через него можно будет зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе, осуществлять все платежи и рассчитываться с бюджетом. Ставка налога для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, составит 4 процента, для работающих с юридическими лицами — 6 процентов. От страховых взносов самозанятых освободят, но при желании они могут добровольно платить в Пенсионный фонд. В противном случае государство гарантирует только минимальную социальную пенсию (в 2018 году — 5180 рублей). Чтобы человек смог воспользоваться новой системой, его доход от работы на себя не должен превышать 200 тысяч рублей в месяц.

К подобной деятельности предложили приравнять сдачу жилья в аренду. Официально, с подобных операций сейчас необходимо уплатить 13 процентов налога на доходы физических лиц, однако регистрация в ФНС в качестве самозанятого гражданина позволит снизить ставку до тех же 6-4 процентов.

Чтобы привлечь желающих, им предоставят налоговый вычет от государства. Каждый новый самозанятый гражданин получит на счет виртуальные 10 тысяч рублей для уплаты налогов. За сокрытие налогов предусмотрен штраф в размере 20 процентов от выручки, при повторном нарушении в течение полугода — вся выручка.

Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с 2019 по 2028 год.

 

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