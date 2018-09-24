Внешэкономбанк превратят в «кредитный синдикат» в помощь российским инвесторам

В «кредитный синдикат» превратят российский Внешэкономбанк. Госкорпорация будет помогать инвесторам находить финансирование и снижать его стоимость.

Об этом 24 сентября пишут «Ведомости» со ссылкой на руководство ВЭБ – первого зампреда госкорпорации Николая Цехомского и зампреда Юрия Корсуна.

По данным издания, принимать участие в синдикатах с ВЭБом будут более десяти кредитных учреждений страны. Договора о намерениях уже подписаны. В списке – Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. И Внешэкономбанк будет работать над расширением этого перечня.

По словам Цехомского, госкорпорация будет брать на себя основные риски, связанные с конъюнктурой рынка, инфляций, превышением сметы и цикличности цен. В ряде случаев кредиторам позволят первыми получать деньги при банкротстве. ВЭБ также поможет заемщикам выплачивать проценты, чтобы банкам не приходилось досоздавать резервы.

Минфин может выдать ВЭБ субсидии на эти цели, но в министерстве эту информацию не комментируют.

Напомним, после формирования нового правительства весной 2018 года ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер Игоря Шувалова. В его команду недавно вошла бывший пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.