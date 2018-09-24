Программу маткапитала снова продлят, несмотря на ее неэффективность в 2017 году

Программа материнского капитала, скорее всего, будет продлена после 2021 года. Об этом заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. По ее мнению, маткапитал – высокий мотивирующий фактор для семьи.

«Сейчас ситуация с рождаемостью развивается не лучшим образом. Мы это прогнозировали. Это связано с очередным демографическим провалом. И все наши усилия будут направлены на то, чтобы поддержать мотивацию семьи к рождению детей»,— цитирует «Коммерсант» вице-премьера 24 сентября.

Под занавес 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил программу маткапитала до 2021 года. При этом данные Росстата в начале года показали, что маткапитал не смог улучшить демографическую ситуацию. В 2017 году рождаемость упала почти на 11%, что сбросило показатели до уровня 2007 года, когда и была запущена программа.

По данным ПФР, в 2017 году было выдано 727 тысяч сертификатов. В рамках программы выплачено 312 млрд рублей, в том числе 304 – на улучшение жилищных условий.