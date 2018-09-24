В Интернете показали видео прохода украинских военных кораблей под Крымским мостом. ВМС Украины заявляет об «опасных инцидентах»

В Интернете появились кадры прохода украинских военных кораблей в Керченском проливе под Крымским мостом. Видеозапись опубликовал на своем канале в YouTube новостной портал «Керчь.Инфо».

На кадрах видно, как под мостом прошли корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец». Их сопровождали российские пограничники на кораблях береговой охраны.

Пограничное управление Федеральной службы безопасности по Крыму ранее сообщало, что «Донбасс» и «Корец» сопровождали на безопасном расстоянии, но Военно-морские силы Украины поспешили заявить, что российские корабли якобы создали «опасные инциденты» на пути следования из Черного в Азовское море. По данным ВМС Украины, в сопровождении участвовали десять кораблей и катеров ФСБ, а российские самолеты летали на «предельно низких высотах».

«ВМС Украины не позволят сделать Азовское море своим внутренним озером», – добавили укрианские военные.