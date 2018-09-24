Сухой закон до двадцати: в России могут поднять возрастной ценз на покупку алкоголя

Возраст, с которого в России разрешено покупать алкоголь, могут увеличить до 20 лет или даже до 21 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве социальный блок.

Как 24 сентября пишет «Медуза», установление нового возрастного порога может быть рассмотрено в рамках программы Минздрава по формированию здорового образа жизни.

Вице-премьер сообщила также, что дополнительные возрастные ограничения могут наложить и на продажу табачной продукции. О каком возрасте идет речь, Голикова не уточнила.

В Госдуму неоднократно вносили законопроекты, предлагающие запретить продажу спиртного до 21 года. Однако большинство депутатов сходились во мнении, что возрастной ценз противоречит Конституции, в которой сказано, что с 18 лет человек волен самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, а также нести за это ответственность.

Недавний опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян обеспокоены проблемой алкоголизма не меньше, чем Минздрав, и поддерживают ужесточение мер по борьбе с зависимостью. В том числе, выступают за повышение возраста, с которого можно будет купить алкоголь.