Правительство в 11 раз увеличит субсидии на кредиты малому и среднему бизнесу. В 2019 году банкам компенсируют более 7 миллиардов рублей

Государство готово в 2019 году компенсировать российским банкам 7,2 млрд руб. недополученных доходов при кредитовании по льготным ставкам малых и средних предприятий (МСП) в приоритетных отраслях. Это следует из проекта федерального бюджета на 2019 год и последующие 2020–2021 годы, который 24 сентября приводит РБК. В бюджете на текущий год на эти цели заложено в 11 раз меньше — 635,5 млн руб.

Финансирование будет осуществляться через новый Фонд развития, который начнет функционировать с 2019 года. Расходы на субсидирование кредитов МСП планируется увеличить за ближайшие шесть лет еще почти в десять раз — до 66,6 млрд руб. в 2024 году. Общая сумма расходов на шестилетку на эти цели запланирована на уровне 190,9 млрд руб.

Речь идет о выдаче кредитов на проекты в приоритетных отраслях по ставке 6,5%. Согласно действующим правилам, разницу с рыночными ставками в размере 3,1% по кредитному договору для среднего и 3,5% для малого бизнеса банкам возмещает бюджет. Если заложенные в этом году средства позволяют выдать кредитов на 20 млрд руб., то в 2019 году речь может идти уже о льготном кредитовании более чем на 200 млрд руб. Программа льготного кредитования МСП была утверждена постановлением правительства от 30 декабря 2017 года и начала действовать в этом году.

К приоритетным отраслям относятся сельское хозяйство, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды, строительство, транспорт, связь, туристическая деятельность, здравоохранение, сбор, обработка и утилизация отходов.

Увеличение поддержки малого и среднего бизнеса осуществляется во исполнение нового майского указа президента России Владимира Путина, который поручил правительству увеличить количество занятых в сфере МСП до 25 млн человек к 2024 году (по состоянию на 1 июля 2018 года — 19,2 млн человек), а в послании Федеральному собранию поставил цель — нарастить вклад МСП в ВВП до 40% (по данным МЭР, в этом году 19,9%).

В настоящее время правительство разрабатывает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предусматривающий в том числе и меры, способствующие увеличению кредитования МСП. Одна из обозначенных целей — увеличить объем кредитного портфеля малого и среднего предпринимательства с 4 трлн (на 31 декабря 2017 года) до 9 трлн руб. (в 2024 году), следует из предварительной документации к проекту.