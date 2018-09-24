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Общество
24.09.2018 08:25
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«Единая Россия» проиграла губернаторские выборы во Владимирской области. Вслед за Хабаровском там победил кандидат от ЛДПР

Кандидат от партии власти не смог преодолдеть 50-процентный барьер в четвертом российском регионе. После обработки ста процентов протоколов второй тур выборов губернатора Владимирской области выиграл кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, получивший 57,03 процента голосов. Данные опубликованы на сайте Центризбиркома 24 сентября.

Действующий глава региона, единоросс Светлана Орлова получила 37,46 процента голосов избирателей. Политик известна резкими публичными заявлениями. Как пишет РБК, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин показал ей зеленую папку с жалобами граждан на региональный власти и указал на проблему со строительством местной школы, о чем написали владимирские СМИ. В ответ Орлова обрушилась с критикой на владимирских журналистов: «Зебра-ТВ» назвала «сплетницей», «Томикс» — «бандеровскими прихвостнями», а ПроВладимир — «иностранными агентами».

23 сентября второй тур губернаторских выборов прошел также в Хабаровском крае. С разгромным для действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта итогом, его обошел кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,92 процента голосов.

В Приморье выборы отменили по официальной причине из-за большого числа фальсификаций и нарушений. Во втором туре кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко внезапно опередил побеждавшего коммуниста Андрея Ищенко. В Хакассии кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снялся с выборов за несколько дней до голосования.

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