Навального задержали на выходе из спецприемника. Оппозиционеру грозит новый арест по «экзотической» статье

Оппозиционера Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника в Москве утром 24 сентября. Навальный отбыл тридцать суток ареста за участие в акции «Забастовка избирателей», теперь ему грозит новый арест или штраф.

О задержании сообщил соратник политика Леонид Волков в своем Twitter. По его словам, Навального доставили в ОВД «Даниловский» и оформляют протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (Нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу). «Это экзотическая статья на моей памяти не применялась никогда», – прокомментировал Волков.

Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 200 часов или 20 суток ареста.