Происшествия
Навального задержали на выходе из спецприемника. Оппозиционеру грозит новый арест по «экзотической» статье
Оппозиционера Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника в Москве утром 24 сентября. Навальный отбыл тридцать суток ареста за участие в акции «Забастовка избирателей», теперь ему грозит новый арест или штраф.
О задержании сообщил соратник политика Леонид Волков в своем Twitter. По его словам, Навального доставили в ОВД «Даниловский» и оформляют протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (Нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу). «Это экзотическая статья на моей памяти не применялась никогда», – прокомментировал Волков.
Санкция данной статьи предусматривает штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 200 часов или 20 суток ареста.
Справка:
В конце августа Навальный получил 30 суток ареста за участие в акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Сторонники Навального объясняли его задержание и арест акцией против пенсионной реформы 9 сентября.