Врачи спасают жизнь пятилетнему петербуржцу. Он упал с двухметровой высоты рядом с Театральной площадью

Серьёзную травму получил маленький горожанин во время прогулки в Адмиралтейском районе Петербурга. Ребёнок упал вниз головой с высоты около двух метров.

Как стало известно «Фонтанке» 23 августа, около восьми вечера в больницу Рауxфуса привезли пятилетнего мальчика. Врачи диагностировали у него травму головы.

По информации нашего издания, увечье детсадовец получил на улице Декабристов, рядом с Театральной площадью, упав с двухметровой высоты.

Маленького пациента в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию.