Южный, прощай. Как «Газпром» обошел РЖД дважды за один день

Слезы, истерики и сражение монополистов на корте: отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как в Петербурге проходил теннисный турнир St. Petersburg Open 2018.

При всем уважении к другим теннисистам, St. Petersburg Open 2018 был турниром имени Михаила Южного. Так сложилось, что при наличии Кубка Кремля в родной для него Москве, именно петербургские соревнования стали для двукратного триумфатора Кубка Дэвиса настолько дорогими сердцу, что он выбрал именно их для завершения своей грандиозной карьеры.

В Петербурге Михаил Южный трижды доходил до финала в 2002, 2004, 2010 годах, но титул выиграл лишь в 2004. Честно скажем, шансов повторить успех или хотя бы дойти снова до финала у 36-летнего спортсмена, находящегося за пределами первой сотни лучших теннисистов мира, было немного. В итоге ему далось преодолеть первый раунд, победив Мирзу Башича (Босния и Герцеговина, №78 мирового рейтинга) и зарубиться во втором с Роберто Баутистой Агутом (№26). Южный в упорной борьбе проиграл в первом сете 6:7, выиграл второй 6:3, но в третьем уже не выдержал атак более молодого соперника: уступил 3:6 и закончил свое выступление, а заодно и карьеру.

Проводы Южного получились особенно трогательными. Предпоследний соревновательный день организаторы называли Днем Михаила Южного. Ему устроили чествование на центральном корте «СИБУР Арены». Когда Южный стал зачитывать прощальное стихотворение собственного сочинения, ни зрители, ни сам спортсмен не смогли сдержать слез. Закончил Михаил фирменным приветствием: отдал честь, приложив к голове ракетку. Сейчас этот жест все знают, благодаря нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, но еще недавно это была визитная карточка Южного. Сам теннисист не против: «Жест Дзюбы? Ну делает и делает. Очень приятно, что кто-то продолжит эту традицию. Желаю ему больше возможностей для этого жеста». Дзюба, кстати, мог и сам сыграть на St. Petersburg Open 2018, но не получилось.

«Газпром» против РЖД

На пресс-конференции перед стартом турнира генеральный директор соревнований, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев анонсировал возможность выступления нападающего «Зенита». Известно, что футболист очень любит теннис, играет сам и даже как-то выиграл любительские соревнования в Петербурге. Ожидалось, что Артем выступит на селебрити-турнире PRO-AM в рамках St. Petersburg Open 2018, но все-таки из-за важности предстоящего матча с действующим чемпионом «Локомотивом», сделать это не удалось.

Состав участников PRO-AM все равно был представительным. Помимо самого Медведева там сыграли вице-губернатор Владимир Кириллов, генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, президент Совета по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга Иван Никифоров. Выступил здесь и член совета директоров ОАО «РЖД» Александр Рязанов, чей «Локомотив» в воскресенье играл с «Зенитом». Рязанов, как и футбольный клуб, высокого класса не показал, закончив выступление в первом раунде плей-офф.

Турнир был закрытым для посторонних людей, но, судя по результатам, борьба здесь была нешуточная. Участвовали в PRO-AM и настоящие теннисисты, например, чемпионка Ролан Гаррос-1997 Ива Майоли, игравшая, к слову, в паре с Кирилловым, а также Михаил Южный, решивший сыграть еще раз напоследок. В дуэте с Медведевым чемпиону St. Petersburg Open-2004 удалось выйти в финал, но и тут ему не повезло: в титульном матче сильнее оказалась пара Бурмистровой и действующего теннисиста Евгения Донского (№84 мирового рейтинга), оскандалившегося за несколько дней до этого.

Почти как Серена Уильямс

Не прошло и двух недель после истерики Серены Уильямс в финале Открытого чемпионата США, как на St. Petersburg Open произошла очень похожая ситуация.

В основном турнире одиночников Донской проиграл в первом же раунде Мартину Клижану (Словакия, №65). Для Евгения этот матч получился очень нервным. В одном из моментов он потерял контроль над собой и довольно громко выругался. Выражение было не грубым, но судья вынес российскому теннисисту предупреждение. После матча Евгений Донской совсем отбросил привычную для турнира в Петербурге политкорректность и выразился уже более конкретно.

«Он (судья – ред.) – придурок. Меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» – «Сделать тебе предупреждение – единственный шанс оправдать мои мысли», – как я это понял с английского языка», – сказал Донской.

Если Серена Уильмс после инцидента на U.S. Open потом еще много всего дополнительно наговорила, то Донской спустя несколько дней остыл и извинился.

«Я очень сожалею. На самом деле я взял свои слова назад сразу после того, как произнёс эту фразу. Не прилетело, но я, если что, извинюсь. Действительно «скосячил», действительно сказал какую-то чушь. Я не был доволен, естественно, его решением, но не хотел говорить такое. Это были эмоции», – заявил Донской.

Наверное, Донской и сам понимал, что проиграл Клижану по делу: словак был на турнире в Петербурге по-настоящему в ударе.

Разговоры о футболе на теннисе

Во втором раунде Мартин Клижан обыграл 13-ю ракетку мира и второго по рейтингу теннисиста турнира – итальянца Фабио Фоньини, в четвертьфинале – одного из самых перспективных молодых игроков Дениса Шаповалова (№34, Канада), а в полуфинале – экс-третью ракетку мира Стэна Вавринку (№88), вновь взбирающегося на теннисную вершину после двух операций на колене.

Его соперником по финалу стал австриец Доминик Тим – единственный представитель топ-10 на турнире в Петербурге. Как писала «Фонтанка» перед стартом соревнований, Тим оказался в Петербурге неслучайно: его девушка Кристина Младенович в 2017 году выиграла здесь женский теннисный турнир.

Финал получился хоть и предсказуемым, но эмоциональным. Клижан с размаху бросал на корт бутылки с водой, обвинял фотографов, что те ему мешают сосредоточиться, спорил с судьей, падал при любом удобном случае, как нападающий сборной Бразилии Неймар на футбольном чемпионате мира в России. Все было бесполезно. Тим легко выиграл первый сет 6:3 и еще легче второй – 6:1. Во время теннисного финала на трибунах, кажется, больше обсуждали матч «Зенит» – «Локомотив», проходивший параллельно всего в каких-то 500 метрах на соседней арене «Санкт-Петербург». Там-то команды устроили лихо закрученный боевик, державший в напряжении до последней секунды.

После матча Клижан даже заявил, что рад своему поражению. До этого у него была отличная серия: шесть побед в шести финалах. У словака спросили, не давило ли на него это.

«На самом деле я даже рад, что проиграл, потому что мне постоянно об этом напоминали журналисты в своих вопросах, что у меня есть такая серия. Теперь меня хотя бы перестанут спрашивать об одном и том же», – заявил Клижан.

Учитесь мыслить также позитивно.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»