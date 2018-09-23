Выборы во Владимирской области завершились. После обработки первых протоколов лидирует действующий губернатор
Второй тур выборов главы Владимирской области завершился в восемь часов вечера 23 сентября. Свои голоса отдали 33,28% избирателей.
По данным ЦИК, после обработки 0,61 процентов протоколов УИК, лидерство установилось за действующим губернатором, представительницей «Единой России» Светланой Орловой. По состоянию на девять часов вечера, кандидата-единороса ее сопернику от ЛДПР Владимиру Сипягину предпочли 52,46% избирателей.
Разрыв между кандидатами в первом туре 9 сентября был небольшим – тогда Орлова набрала 36,42%, а Сипягин — 31,36%.
Сегодня также прошли выборы в Хабаровске. После подсчета почти ста процентов протоколов с гигантским отрывом побеждает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.
Справка:
Во Владимирской области и в Хабаровском крае делают все возможное, чтобы не допустить ситуации, как в Приморье. Второй тур губернаторских выборов там закончился отменой их результатов и назначением нового голосования. Кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко шли почти вровень, но Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов с небольшим отрывом. При обработке 99% бюллетеней единоросс неожиданно вырвался вперед вопреки законам логики и статистики. При этом результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы». 18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил. Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия. Неожиданным образом развернулась ситуация после выборов 9 сентября в Хакасии. По итогам голосования также был назначен второй тур, но отдать голоса либо за действующего губернатора Виктора Зимина либо за обогнавшего его в первом туре коммуниста Валентина Коновалова 23 сентября жители региона не смогли. За два дня до второго тура единоросс снял свою кандидатуру. Выборы пройдут 7 октября, конкурентом Коновалова станет справедливоросс Андрей Филягин.