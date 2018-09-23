Выборы во Владимирской области завершились. После обработки первых протоколов лидирует действующий губернатор

Второй тур выборов главы Владимирской области завершился в восемь часов вечера 23 сентября. Свои голоса отдали 33,28% избирателей.

По данным ЦИК, после обработки 0,61 процентов протоколов УИК, лидерство установилось за действующим губернатором, представительницей «Единой России» Светланой Орловой. По состоянию на девять часов вечера, кандидата-единороса ее сопернику от ЛДПР Владимиру Сипягину предпочли 52,46% избирателей.

Разрыв между кандидатами в первом туре 9 сентября был небольшим – тогда Орлова набрала 36,42%, а Сипягин — 31,36%.

Сегодня также прошли выборы в Хабаровске. После подсчета почти ста процентов протоколов с гигантским отрывом побеждает кандидат от ЛДПР Сергей Фургал.