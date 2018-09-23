Сербскую художницу Марину Абрамович ударили по голове картиной с ее изображением

Инцидентом с привлечением полиции закончился вернисаж сербской художницы Марины Абрамович во Флоренции 23 сентября. На нее с картиной в руках бросился гражданин Чехии.

Как сообщает «Газета.Ру» ссылкой на РИА «Новости», выставка Абрамович проходила во флорентийском музее Palazzo Strozzi. Неизвестный бросился на художницу, когда она покидала вернисаж. В качестве орудия он выбрал картину с изображением своей жертвы. Чьей кисти принадлежит полотно не уточняется.

Нападавшего задержали на месте, удалось установить его личность. 51-летний гражданин Чехии уже был замечен в пристрастном отношении к искусству. В январе этого года он испортил скульптуру на площади Piazza della Signoria в той же Флоренции.