Россиянин завоевал бронзу на соревнованиях по сборке кубика Рубика. За состязанием наблюдал создатель головоломки

Шестнадцатилетний москвич Андрей Че стал третьим на соревнованиях по скоростной сборке кубика Рубика одной рукой. Он уступил немцу доли секунды.

Как сообщает издание Sports24, первый в истории чемпионат мира Red Bull Rubik’s Cube прошел ночью (по московскому времени) 23 сентября в Бостоне. На соревнованиях присутствовали спортсмены из 13 стран, они состязались в трех дисциплинах – скоростная сборка (молодые люди и девушки в отдельных зачетах), сборка одной рукой и Re-scramble. Для победы в последнем этапе участники должны были быстрее всех повторить предложенную сборку кубика.

Кроме Андрея Че, в Бостон приехали еще трое россиян, в том числе петербуржец Дмитрий Добряков, однако призовое место досталось только москвичу. Первые же места разделили Феликс Земдекс из Австралии, Билл Ванг из Канады, Рикки Майлер из Германии и Дана Йи из США.

Присутствовал в Бостоне и создатель головоломки Эрне Рубик. Он отметил, что ему нравится то, что происходит с его изобретением. «Кубик не делит людей на национальности — он объединяет весь мир», – считает Рубик.