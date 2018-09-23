«Газпром» уступил лидерство в рейтинге мировых энергетических компаний

С первого на 17 место переместился «Газпром» за год в рейтинге глобальных энергетических компаний. ТОП-250 составлен американским информационным агентством S&P Global Platts, данные опубликованы 23 сентября.

Первую строчку, как и два года назад, заняла американская компания ExxonMobil. На второй позиции оказался «Лукойл», компания прибавила четыре пункта.

С 14 на 30 место переместилась «Транснефть», «Сургутнефтегаз» сделал серьёзный рывок с 165 места на 35.

При составлении рейтинга компании оценивались по ряду финансовых показателей, таких как стоимость активов, выручка, прибыль, доход на инвестиции.

Рейтинг «Топ-250 глобальных энергетических компаний» впервые был опубликован в 2002 году.