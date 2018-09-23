В Хабаровске обработано почти 100% протоколов. Кандидат от ЛДПР побеждает с гигантским отрывом
С разгромным для действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта итогом, на выборах главы Хабаровского края его обходит кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Подсчет голосов глава ЦИК Элла Памфилова назвала однозначным.
По последним данным (на половину восьмого вечера 23 сентября) обработано 99,12% протоколов УИК. Согласно подсчетам, Фургал становится губернатором края, заслужив 69,92% голосов избирателей.
Поводов для отмены результатов выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, нет. «Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», – считает глава ЦИК.
Ранее она сообщила, что «немного разочарована» ходом голосования в Хабаровске. Оба штаба, напомним, перекинулись многочисленным количеством жалоб.
Тем временем подходит к концу голосование во Владимирской области, до закрытия избирательных участков остается полчаса. По состоянию на шесть часов вечера, отдать свой голос пришли 33,28% избирателей.
Справка:
Во Владимирской области и в Хабаровском крае делают все возможное, чтобы не допустить ситуации, как в Приморье. Второй тур губернаторских выборов там закончился отменой их результатов и назначением нового голосования. Кандидат от «Единой России» и действующий врио губернатора Андрей Тарасенко и его конкурент от КПРФ Андрей Ищенко шли почти вровень, но Ищенко долгое время лидировал при подсчете голосов с небольшим отрывом. При обработке 99% бюллетеней единоросс неожиданно вырвался вперед вопреки законам логики и статистики. При этом результаты почти 13 участков Владивостока оказались не загружены в ГАС «Выборы». 18 сентября итоги голосования на этих участках были отменены. Кандидаты обвинили друг друга в нарушениях, а коммунист даже пошел на голодовку, которую позже прекратил. Следственный комитет начал свою проверку произошедшего в Приморье. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ее ведомство постарается сделать все возможное, чтобы повторные губернаторские выборы в Приморском крае прошли без нарушений. При этом она выразила надежду, что ни Тарасенко, ни Ищенко не будут принимать в них участия. Неожиданным образом развернулась ситуация после выборов 9 сентября в Хакасии. По итогам голосования также был назначен второй тур, но отдать голоса либо за действующего губернатора Виктора Зимина либо за обогнавшего его в первом туре коммуниста Валентина Коновалова 23 сентября жители региона не смогли. За два дня до второго тура единоросс снял свою кандидатуру. Выборы пройдут 7 октября, конкурентом Коновалова станет справедливоросс Андрей Филягин.