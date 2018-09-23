В Хабаровске обработано почти 100% протоколов. Кандидат от ЛДПР побеждает с гигантским отрывом

С разгромным для действующего губернатора, единоросса Вячеслава Шпорта итогом, на выборах главы Хабаровского края его обходит кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Подсчет голосов глава ЦИК Элла Памфилова назвала однозначным.

По последним данным (на половину восьмого вечера 23 сентября) обработано 99,12% протоколов УИК. Согласно подсчетам, Фургал становится губернатором края, заслужив 69,92% голосов избирателей.

Поводов для отмены результатов выборов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, нет. «Подсчет голосов граждан, отдавших свой голос за того или иного кандидата в Хабаровском крае, в настоящий момент выглядит однозначным. Несмотря на беспрецедентный уровень информационного мусора, которым сопровождается вся кампания и особенно повторное голосование на выборах губернаторов, нарушений, которые могли бы привести к отмене выборов, нет», – считает глава ЦИК.

Ранее она сообщила, что «немного разочарована» ходом голосования в Хабаровске. Оба штаба, напомним, перекинулись многочисленным количеством жалоб.

Тем временем подходит к концу голосование во Владимирской области, до закрытия избирательных участков остается полчаса. По состоянию на шесть часов вечера, отдать свой голос пришли 33,28% избирателей.