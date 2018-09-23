Израиль: Наши истребители не прятались за российским Ил-20. Минобороны РФ: Данные неопровержимы

Армия обороны Израиля заявила, что в момент крушения российского Ил-20 их истребители уже находились в своем воздушном пространстве, а об атаке предупредили Россию заблаговременно. Министерство обороны РФ настаивает на неопровержимости озвученных на брифинге утром 23 сентября данных.

Как сообщает «Коммерсантъ», Израиль назвал информацию, которая прозвучала на брифинге Минобороны утром в воскресенье, не соответствующей действительности. Армия обороны заявила, что израильские истребители не прятались за российским самолетом и, более того, в момент атаки уже находились в небе над своей территорией. Военные также отметили, что об атаке по сирийским позициям Россию предупредили заблаговременно, как того требует соглашение между двумя странами от 2015 года.

На несоблюдение этих договоренностей во время брифинга указал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Министерство воссоздало события вечера 17 сентября на основе, как утверждает ведомство, «данных объективного контроля воздушной обстановки с различных радиолокационных средств». Конашенков утверждает, что данные неопровержимы и, при их сборе, в том числе, учитывалась предоставленная Израилем информация.