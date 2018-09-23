Возмездие «Зенита». На петербургском стадионе состоялся самый результативный матч турнира

Дубль вернувшегося в старт Олега Шатова, Александр Кокорин и Эммануэль Маммана в запасе и неприличный итоговый счет: «Зенит» встретился с чемпионом страны и, наконец, победил.

Семак, похоже, определился со стартовым составом, и ротация августа закончилась. Снова с первых минут вышел Шатов, опять в обороне вместо Михи Невли появился Луиш Нету. Сложно делать далекоидущие выводы по итогам 12 матчей, но из ложи прессы кажется, что эта формация выглядит окончательной.

Дела у чемпиона страны в новом сезоне откровенно не ладятся. Конфликт между генеральным директором «Локомотива» Ильей Геркусом, который совсем недавно работал в «Зените», и главным тренером, иконой клуба Юрием Семиным откровенно продолжается в публичном пространстве. В главной спортивной газете страны на прошлой неделе вышел текст Игоря Рабинера, обеляющий владыку самого оригинального головного убора РПЛ. У «Локомотива» однозначно не удался старт сезона: 11 место в таблице при двух победах и пяти забитых мячах. Разгромное поражение в Стамбуле в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов выглядело продолжением тенденции.

«Локомотив» перед возвращением в Лигу Чемпионов провел ударную трансферную кампанию, и в матче против «Зенита» на поле появились и Федор Смолов, и Бенедикт Хеведес. Третий звездный новичок, Гжегож Крыховяк, матч в Петербурге пропускал из-за удаления в предыдущем туре против «Динамо».

В прошлом сезоне команда Роберто Манчини умудрилась проиграть москвичам дважды. Осенью после фестиваля еды «Зенит» с треском влетел команде Семина в 3 мяча, весной петербургский клуб помог «железнодорожникам» оформить золотые медали.

В начале первого тайма Артем Дзюба продолжил смещаться на фланг, как он это делал и в предыдущих матчах. Этот тренд для габаритных нападающих на чемпионате мира задал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. На 14-й минуте Артем отборолся на правом фланге и перевел мяч на левую бровку. Оттуда Шатов мастерски забросил гол над ушами натурализованного бразильца Гильерме.

Уже через две минуты мог состояться второй гол, но бразильский вратарь потащил в ближнем бою удар Александра Ерохина. На 17-й минуте в простейшей ситуации футболисты «Зенита» в очередной раз не накрыли бьющего из центральной зоны. Точно в угол пробил молодой футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 19-й минуте верный гол не забил Себастьян Дриусси. Тысяча болельщиков московского клуба продолжала в этот момент слаженно мотивировать, скандируя «Вперед, вперед, «Локомотив». «Вираж» напоминал, что «мы верим в тебя «Зенит», хлоп-хлоп».

На 40-й минуте Шатов мог вывести «Зенит» вперед, но промазал. На 41-й Ерохин бил в ближний угол, но Гильерме ловко отстегнул правую руку и перевел мяч на угловой удар. «Локомотив» ответил конгруэнтно: опять по воротам пробил Баринов, и в этот раз Лунев в броске перевел мяч тоже на угол. Концовку первого тайма москвичи провели в режиме доминирования, и свисток главного арбитра Романа Галимова был определенно в пользу петербургского клуба.

«Зенит» начал второй тайм с огоньком. На 48-й минуте после очередного углового на абсолютно брошенном радиусе Ерохин забил свой 9 гол за петербургский клуб. На 53-й минуте с левой ноги промазал Дзюба.

На 57-й минуте свое слово сказал Дзюба. Воспитанник «Спартака» оттеснил корпусом защитника и с разворота вколотил третий гол в ворота Гильерме. В этот момент в разминочной зоне растягивались Клаудио Маркизио, Александр Кокорин, Роберт Мак и Эммануэль Маммана.

На 64-й минуте Дзюба отдал голевую Шатову, который с 11-метровой точки левой ногой аккуратно положил мяч в левый угол бразильского вратаря. Сразу после взятия ворот диктор стадиона «Санкт-Петербург Арена» актер театра «Балтийский дом» объявил явку матча: на разгром команды проводников и проводниц пришли посмотреть 50193 болельщика.

На 68-й минуте Шатова под аплодисменты Семак поменял и выпустил-таки звездного итальянца. На 74-й минуте вышедший на замену Алексей Миранчук шальным ударом с помощью рикошета один гол отквитал. Табло, впрочем, отказалось принимать эти новости: на экране уверенно горели цифры 4:1, тем не менее разгром закончился.

На 82-й минуте Дзюба после выноса Ивановича улетел в выход один на один, и вторую желтую карточку за срыв атаки получил вышедший на замену экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. С назначенного штрафного Леандро Паредес пробил выше ворот. Сразу после болельщиков из южной столицы Анисимов обнадежил новостью: «Болельщиков команды гостей мы пригласим к выходу дополнительно».

Немедленно после объявления на 85-й минуте Эрнани пошел в обыгрыш в центральной зоне один против четверых, мяч потерял и организовал контрвыпад 4 в 2. Смолов с линии штрафной был точен: разница в счете стала минимальной, 4:3.

На 90-й минуте после невероятного прохода Дзюбы по центру – Артем и мяч себе пробрасывал пятками, и корпусом толкался – пятый гол в ворота Гильерме забил Дриусси, которого сразу же заменил разминавшийся до того Кокорин. Александр занял место правого атакующего полузащитника. Больше на поле ничего произойти не успело, матч закончился, и в настоящий момент эти 5:3 – самый крупный счет в элите отечественного футбола на момент начала октября 2018 года.

Федор Погорелов,

«Фонтанка.ру»