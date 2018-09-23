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Спорт
23.09.2018 19:09
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Возмездие «Зенита». На петербургском стадионе состоялся самый результативный матч турнира

Дубль вернувшегося в старт Олега Шатова, Александр Кокорин и Эммануэль Маммана в запасе и неприличный итоговый счет: «Зенит» встретился с чемпионом страны и, наконец, победил.

Возмездие «Зенита». На петербургском стадионе состоялся самый результативный матч турнира

Семак, похоже, определился со стартовым составом, и ротация августа закончилась. Снова с первых минут вышел Шатов, опять в обороне вместо Михи Невли появился Луиш Нету. Сложно делать далекоидущие выводы по итогам 12 матчей, но из ложи прессы кажется, что эта формация выглядит окончательной.

Дела у чемпиона страны в новом сезоне откровенно не ладятся. Конфликт между генеральным директором «Локомотива» Ильей Геркусом, который совсем недавно работал в «Зените», и главным тренером, иконой клуба Юрием Семиным откровенно продолжается в публичном пространстве. В главной спортивной газете страны на прошлой неделе вышел текст Игоря Рабинера, обеляющий владыку самого оригинального головного убора РПЛ. У «Локомотива» однозначно не удался старт сезона: 11 место в таблице при двух победах и пяти забитых мячах. Разгромное поражение в Стамбуле в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов выглядело продолжением тенденции.

«Локомотив» перед возвращением в Лигу Чемпионов провел ударную трансферную кампанию, и в матче против «Зенита» на поле появились и Федор Смолов, и Бенедикт Хеведес. Третий звездный новичок, Гжегож Крыховяк, матч в Петербурге пропускал из-за удаления в предыдущем туре против «Динамо».

В прошлом сезоне команда Роберто Манчини умудрилась проиграть москвичам дважды. Осенью после фестиваля еды «Зенит» с треском влетел команде Семина в 3 мяча, весной петербургский клуб помог «железнодорожникам» оформить золотые медали.

В начале первого тайма Артем Дзюба продолжил смещаться на фланг, как он это делал и в предыдущих матчах. Этот тренд для габаритных нападающих на чемпионате мира задал нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку. На 14-й минуте Артем отборолся на правом фланге и перевел мяч на левую бровку. Оттуда Шатов мастерски забросил гол над ушами натурализованного бразильца Гильерме.

Возмездие «Зенита». На петербургском стадионе состоялся самый результативный матч турнира

Уже через две минуты мог состояться второй гол, но бразильский вратарь потащил в ближнем бою удар Александра Ерохина. На 17-й минуте в простейшей ситуации футболисты «Зенита» в очередной раз не накрыли бьющего из центральной зоны. Точно в угол пробил молодой футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов. На 19-й минуте верный гол не забил Себастьян Дриусси. Тысяча болельщиков московского клуба продолжала в этот момент слаженно мотивировать, скандируя «Вперед, вперед, «Локомотив». «Вираж» напоминал, что «мы верим в тебя «Зенит», хлоп-хлоп».

На 40-й минуте Шатов мог вывести «Зенит» вперед, но промазал. На 41-й Ерохин бил в ближний угол, но Гильерме ловко отстегнул правую руку и перевел мяч на угловой удар. «Локомотив» ответил конгруэнтно: опять по воротам пробил Баринов, и в этот раз Лунев в броске перевел мяч тоже на угол. Концовку первого тайма москвичи провели в режиме доминирования, и свисток главного арбитра Романа Галимова был определенно в пользу петербургского клуба.

«Зенит» начал второй тайм с огоньком. На 48-й минуте после очередного углового на абсолютно брошенном радиусе Ерохин забил свой 9 гол за петербургский клуб. На 53-й минуте с левой ноги промазал Дзюба.

На 57-й минуте свое слово сказал Дзюба. Воспитанник «Спартака» оттеснил корпусом защитника и с разворота вколотил третий гол в ворота Гильерме. В этот момент в разминочной зоне растягивались Клаудио Маркизио, Александр Кокорин, Роберт Мак и Эммануэль Маммана.

На 64-й минуте Дзюба отдал голевую Шатову, который с 11-метровой точки левой ногой аккуратно положил мяч в левый угол бразильского вратаря. Сразу после взятия ворот диктор стадиона «Санкт-Петербург Арена» актер театра «Балтийский дом» объявил явку матча: на разгром команды проводников и проводниц пришли посмотреть 50193 болельщика.

На 68-й минуте Шатова под аплодисменты Семак поменял и выпустил-таки звездного итальянца. На 74-й минуте вышедший на замену Алексей Миранчук шальным ударом с помощью рикошета один гол отквитал. Табло, впрочем, отказалось принимать эти новости: на экране уверенно горели цифры 4:1, тем не менее разгром закончился.

На 82-й минуте Дзюба после выноса Ивановича улетел в выход один на один, и вторую желтую карточку за срыв атаки получил вышедший на замену экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов. С назначенного штрафного Леандро Паредес пробил выше ворот. Сразу после болельщиков из южной столицы Анисимов обнадежил новостью: «Болельщиков команды гостей мы пригласим к выходу дополнительно».

Немедленно после объявления на 85-й минуте Эрнани пошел в обыгрыш в центральной зоне один против четверых, мяч потерял и организовал контрвыпад 4 в 2. Смолов с линии штрафной был точен: разница в счете стала минимальной, 4:3.

На 90-й минуте после невероятного прохода Дзюбы по центру – Артем и мяч себе пробрасывал пятками, и корпусом толкался – пятый гол в ворота Гильерме забил Дриусси, которого сразу же заменил разминавшийся до того Кокорин. Александр занял место правого атакующего полузащитника. Больше на поле ничего произойти не успело, матч закончился, и в настоящий момент эти 5:3 – самый крупный счет в элите отечественного футбола на момент начала октября 2018 года.

Федор Погорелов,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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