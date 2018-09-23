В Норвегии россиянина, сходившего на семинар в парламент, заподозрили в шпионаже

Задержанный в аэропорту Осло два дня назад гражданин России обвиняется в незаконной разведывательной деятельности, сообщает 23 сентября издание Meduza.

Имя 51-летнего задержанного норвежская полиция не сообщает. Ему предстоит провести две недели под арестом. Полиция считает, что, если оставить его на свободе, доказательства его вины могут быть уничтожены.

Россиянин посещал семинар, посвященный оцифровке данных, в парламенте Норвегии и, по мнению правоохранительных органов страны, вел себя там подозрительно. Адвокат задержанного сообщил, что у его подзащитного изъяли все цифровое оборудование. Случившееся юрист называет «недопониманием».

Как ранее сообщала «Фонтанка», в 2017 году в Москве был задержан пенсионер из Норвегии, которого заподозрили в шпионаже. По версии следствия, норвежец получал документы с засекреченными сведениями о Военно-морском флоте России. Документы ему мог передать гражданин РФ Алексей Житнюк, ранее арестованный по обвинению в государственной измене. Норвежские адвокаты в комментарии изданию VG сообщили, что в случае доказательства вины задержанного в Осло россиянина, можно говорить об обмене.