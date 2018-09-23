На Бухарестской «КИА» отправил одну горожанку в больницу, другую — в морг

Смертельное ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга днём 23 сентября. На пересечении улиц Бухарестской и Турку иномарка сбила двух пешеходов. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, автомобилем «КИА» управлял 25-летний водитель. Машина на пешеходном переходе наехала на двух женщин. Для одной из них полученные травмы оказались смертельными, вторую пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.

«Скорость, видимо, огромная была, отлетели далеко от перехода. Вот только неизвестно, на красный шли или на красный ехал», — написал очевидец.

Сегодня на набережной Обводного канала случилась крупная авария с участием семи автомобилей. Один из них перевернулся, другой вынесло на тротуар. Серьёзно пострадавших в происшествии нет.